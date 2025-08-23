Por toda a parte, fumaça no céu e cinzas no chão. Foi assim que goianienses e moradores de toda a região metropolitana viveram esta sexta-feira (22), com diversos focos de incêndios na capital e nos municípios vizinhos. A qualidade do ar ficou deteriorada, mas não só em Goiânia e seus arredores: pelo Estado inteiro as chamas tomaram conta da paisagem, trazendo alerta máximo para a população e fazendo com que o Corpo de Bombeiros atendesse 135 chamadas em menos de 24 horas.\nA situação foi notada de forma mais grave perto de Nerópolis, especialmente nas imediações do distrito de Vila Rica, de onde saiu a maior parte da fumaça que atravessou Goiânia e se estendeu por mais de 100 quilômetros: imagens de satélite do Centro de Estudos, Monitoramento e Previsão Ambientais do Cerrado (Cempa Cerrado) mostraram a nuvem cinza nítida no rumo sudoeste até depois da cidade de Guapó.