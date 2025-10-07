Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) iniciou operação para responsabilizar pessoas que, por ação ou omissão, provocaram os incêndios que devastam a vegetação nativa do Cerrado nas regiões Norte e Nordeste de Goiás. As áreas já consumidas pelo fogo somam 73 mil hectares, número próximo ao tamanho da cidade de Goiânia, que possui 73.950 hectares.\nDe acordo com a mais recente atualização divulgada pela Semad, dos 73 mil hectares queimados, 28,8 mil estão no município de Niquelândia; 43,6 mil, em Cavalcante; e 532 hectares, em Alto Paraíso. A operação é realizada em conjunto com órgãos do Comitê Estadual de Gestão de Incêndios Florestais (Cegif), instituído em maio deste ano, além do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) e da Polícia Civil de Goiás (PC-GO). Segundo o cronograma a equipe esteve nesta segunda em Niquelândia; nesta terça-feira (7), seguirá para Cavalcante; no dia seguinte, visitará Alto Paraíso de Goiás; e na quinta-feira (9), encerrará o giro em Flores de Goiás.