-Vídeo foguetório (1.3332719)\nUm foguetório simultâneo assustou moradores da Grande Goiânia na noite desta terça-feira (5). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a grande queima de fogos (veja acima). AO POPULAR, a assessoria do governo relatou não ter informações sobre o motivo do ocorrido.\nA reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) na manhã desta quarta-feira (5) para saber mais detalhes do ocorrido, mas até a última atualização desta matéria não teve retorno.\nA maioria dos relatos nas redes sociais vieram de moradores da capital, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.\nTrês pessoas foram presas enquanto compravam os fogos para atender um chamado da facção criminosa Comando Vermelho, de acordo com apuração da TV Anhanguera. Um vídeo mostra quando um deles confessa a ação. (assista abaixo).