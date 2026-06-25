A defesa do rapper Oruam afirmou à Justiça que o artista enfrenta um quadro de saúde considerado gravíssimo. Segundo os advogados, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi diagnosticado com tuberculose pulmonar.\nDe acordo com laudos médicos anexados ao processo, o cantor apresenta lesões nos tecidos pulmonares, tosse crônica e perda de peso. A defesa afirma que Oruam perdeu cerca de 5 kg no último mês e também desenvolveu sarcopenia, condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular e força física.\nOs advogados classificaram o estado de saúde do artista como preocupante e afirmaram que o quadro vem se agravando. A condição clínica foi apresentada à Justiça como um dos principais argumentos para a revogação da prisão preventiva.\nJustiça do RJ decreta prisão preventiva de rapper Oruam