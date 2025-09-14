-POP_FORAGIDO_SP_14_9_2025 (1.3312105)\nUm homem foragido por roubo e furto a banco e cargas foi preso em Goiânia após tentar subornar os policiais durante abordagem. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito inicialmente se identificou com outro nome para tentar enganar os policiais e não ser preso. O homem está à disposição da Justiça.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nA prisão aconteceu na sexta-feira (12) em um apartamento no setor Park Lozandes, região leste da capital, após troca de informações entre a polícia de Goiás e São Paulo.\nO foragido já tinha condenação com mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça do Estado de São Paulo, segundo a polícia.\nAinda conforme a PCGO, o suspeito foi autuado em flagrante delito pelos crimes de falsa identidade e corrupção ativa. Mesmo após a apresentação da medida judicial pelos policiais, o suspeito ainda tentou oferecer dinheiro aos agentes.