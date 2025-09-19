Caça supersônicos já estão sobrevoando o território nacional (Divulgação/ BAAN)\nJá pensou em voar tão rápido a ponto de ser quase impossível notar? Ou até mesmo quebrar a barreira do som? Esse é o papel dos caças supersônicos da Força Aérea Brasileira (FAB) que terminaram as fases de testes nesta quinta-feira (18) e já estão voando. A Base Aérea de Anápolis (BAAN), na região central do estado, foi responsável por receber as aeronaves projetadas para executar missões de caça, reforçando a segurança, proteção e o policiamento do espaço aéreo nacional.\nAo POPULAR, capitão Wanderson Willian Zorzo, chefe da seção de comunicação da base, explicou que as aeronaves adquiridas ainda em dezembro de 2022 são de última geração e que têm o intuito de garantir o patrulhamento das fronteiras brasileiras. A presença desses caças supersônicos fortalece a defesa nacional e consolida a base como um centro de operações e tecnologia aeroespacial, explicou o capitão.