Etapa central de uma ação para contenção de erosões e também para proteção de nascentes do córrego, o trabalho de instalação de paliçadas no Parque Areião foi entregue pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) na manhã desta quarta-feira (5), juntamente com um plantio de mudas. O trabalho se encaixa em um conjunto de oito fases de recuperação ambiental que estão em execução desde 13 de outubro e agora chegaram à fase de plantio de mudas nativas ao redor da nascente, previsto para esta semana.\nA atividade integra o projeto Zona de Desenvolvimento Sustentável do Parque Areião e, segundo a presidente da Amma, Zilma Peixoto, é algo que deve ser replicado em outras unidades de conservação. No evento, estudantes de uma escola municipal participaram do plantio, que ouviram explicações da própria titular da agência e do gerente de Formulação de Educação, Políticas e Pesquisas Ambientais da Amma, Pedro Baima, sobre o projeto.