-VÍDEO: Forro de hospital cede durante chuva e atinge leitos em Goiânia (1.3422216)\nParte do forro de uma enfermaria da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia cedeu durante a forte chuva que atingiu a capital e a Região Metropolitana na noite de domingo (14). Vídeos gravados por pacientes e disponibilizados pela TV Anhanguera mostram água invadindo o local e placas de gesso caindo próximo aos leitos, causando momentos de desespero entre pacientes e acompanhantes. Segundo o hospital, ninguém ficou ferido.\nEstá desabando em cima de nós, misericórdia”, diz a mulher ao perceber o forro cedendo sobre a enfermaria enquanto a água escorre pelo ambiente.\nEm nota enviada ao POPULAR nesta segunda-feira (15), a Santa Casa informou que os problemas ocorreram em uma área que passa por obras de substituição do telhado, iniciadas há pouco mais de uma semana. De acordo com a instituição, a forte chuva comprometeu a cobertura provisória instalada no trecho em reforma, provocando infiltrações na Ala Madre Paulina (Veja a nota completa ao fim da matéria).