A chuva registrada nesta terça-feira (23) causou o desabamento do forro do teto de uma unidade de saúde no setor Leste Universitário, em Goiânia. No vídeo é possível ver que por poucos segundos uma funcionária quase foi atingida pelos escombros (veja acima).
Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia disse que além do Centro de Saúde da Família (CSF) do Leste Universitário, também foram registrados danos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Novo Mundo e no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Ipê no Setor Negrão de Lima.
De acordo com a pasta, os atendimentos serão realizados normalmente nas três unidades de saúde nesta quarta-feira (24) e equipes de manutenção predial foram enviadas aos locais.
Chuvas ficarão mais fortes com avanço de frente fria, prevê Cimehgo