-VÍDEO: Chuva forte em Goiânia (1.3315986)\nUma forte chuva atingiu Goiânia na tarde desta terça-feira (23), provocando transtornos em diferentes regiões da capital. Em alguns pontos, a chuva veio acompanhada de granizo, alagamentos, enxurradas e ventos fortes. Moradores registraram imagens de ruas alagadas, como na Marginal Botafogo, que voltou a apresentar grande volume de água e que chegou a ser interditada.\nMoradores registraram imagens de ruas completamente tomadas pela água. Na Marginal Botafogo, o córrego transbordou e voltou a preocupar motoristas e pedestres que passavam pelo local. Nas imagens, é possível ver a força e intensidade da enxurrada.\nUm vídeo gravado no Setor Sul mostra carros parcialmente cobertos pela água da chuva, aparentemente em um trecho de alagamento. Na Rua 87, também no Setor Sul, outro registro mostra uma fileira de veículos em congestionamento, com a água atingindo os veículos.