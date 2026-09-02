Duas árvores caíram em Goiânia na tarde desta terça-feira (1°), devido às fortes rajadas de vento que assolaram a capital. Um dos casos aconteceu no Setor Leste Vila Nova, e o outro, na Vila João Vaz. Em ambos os casos, carros foram atingidos pela queda, mas não houve nenhum registro de vítima atingida pelas quedas.\nA Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou, por meio de nota, que já realizou a desobstrução das vias, a retirada dos exemplares e a remoção dos troncos e galhos do local, além da mitigação de danos ao patrimônio público e privado.\nMoradores registram chuvas no sul de Goiás; veja cidades\nCiclone causa estragos no Sul, deixa 1 morto e coloca Sudeste em alerta\nCidade em Goiás registra a terceira maior temperatura do Brasil com 41ºC\nNo texto, a empresa reforça que qualquer solicitação pode ser feita pelo aplicativo Gyn 24h, e o registro de solicitações é encaminhado automaticamente às equipes operacionais, sem necessidade de qualquer intermediação.