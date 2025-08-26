O Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas (GynClima) será oficialmente aberto nesta quarta-feira (27), às 16 horas, em solenidade no Salão Nobre do Paço Municipal, no 6º andar da sede administrativa da Prefeitura de Goiânia.\nCoordenado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), o fórum visa promover a mitigação das mudanças climáticas. Nesse sentido, buscará desenvolver estratégias em parceria com setores da sociedade, de modo a preparar a cidade para enfrentar as consequências socioambientais e econômicas decorridas das mudanças climáticas em curso.\nGoiás entra em estado crítico de seca e risco extremo de incêndios, diz Cimehgo\nMP-GO debate relação entre clima e patrimônio histórico em seminário\nGoianos se preparam para participar da COP 30\nOs integrantes do GynClima trabalharão por meio da criação de câmaras técnicas. As câmaras permanentes estão divididas em Mitigação; Adaptação; Políticas Públicas; e Monitoria e Controle. “A crise climática é uma realidade que já impacta nossas cidades, nossa economia, nossa saúde e a vida das futuras gerações. Nesse sentido, o fórum representa não apenas um encontro de ideias, mas um compromisso da nossa cidade com a mitigação dos impactos ambientais e a busca por soluções sustentáveis”, diz a presidente da Amma, Zilma Peixoto.