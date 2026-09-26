Uma foto compartilhada pelo prefeito de São Francisco de Goiás, Cleuton Gomes de Moura (conhecido como Timbó), chamou a atenção nas redes sociais por uma coincidência trágica. A publicação, feita três dias antes da morte do deputado estadual Amilton Filho (41 anos), trazia uma lembrança de 2023 com o parlamentar e o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, homenageado após falecer recentemente em outro acidente.\nO registro foi feito durante as comemorações dos 70 anos do município. Na madrugada deste sábado (26), Amilton Filho morreu após sofrer um acidente na rodovia BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). O cantor Rick morreu após o helicóptero em que estava desaparecer durante um voo em Santa Catarina nesta terça-feira (22),\nNos comentários da publicação, internautas expressaram surpresa com a coincidência: “Jesus amado, rick em uma das pontas e Amilton filho na outra, que Deus receba esses homens e dê o conforto aos familiares e amigos”, escreveu uma seguidora. Outra usuária comentou: “Em pensar que na mesma semana duas pessoas dessa foto se foram”.