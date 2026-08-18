Pardal aproveita o fim de tarde para se refrescar nas águas do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno (Arquivo pessoal/Alexsandro Lima dos Santos)\nO fotógrafo profissional Alexsandro Lima dos Santos, de 49 anos, registrou um momento de leveza no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia: um pardal se refrescando nas águas do lago durante o fim da tarde. O registro foi feito no domingo (16) e, de acordo com o profissional, foi preciso paciência para conseguir o clique exato do banho da ave.\nEm entrevista ao POPULAR, Alexsandro contou que foram necessárias mais de três horas de observação e 25 tentativas até conseguir o enquadramento ideal. Com uma câmera Canon EOS 6D Mark II em mãos, conseguiu capturar a imagem do banho.\nO fotógrafo conta que costuma observar a movimentação dos pássaros no parque durante os intervalos de trabalho.