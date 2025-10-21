O fotógrafo Lucas Fonseca fez um clique impressionante em Rio Verde, no sudoeste goiano. A foto mostra um raio que caiu perto da estátua do Cristo, que fica na Avenida Presidente Vargas. O caso foi divulgado pela TV Anhanguera nessa segunda-feira (21).\nLucas, que também cursa agronomia, estava em uma exposição de carros quando registrou o "flagrante" da natureza. O raio iluminou o céu e chamou a atenção dos moradores da região.\nVeja a reportagem do caso na TV Anhanguera: Fotógrafo registra raio ao lado do Cristo em Rio Verde\nApesar da beleza, as pessoas devem ficar atentas ao impacto gerado por raios, conforme destaca a Equatorial Goiás. Segundo a concessionária, uma descarga atmosférica na rede de energia pode causar os seguintes efeitos:\npicos de tensão;\ndanos a transformadores e equipamentos da rede;