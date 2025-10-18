-Vídeo (1.3325616)\nUma área equivalente a 28 campos de futebol no nordeste goiano, no meio da Serra Geral, escondeu durante centenas de anos um cenário de beleza natural único não apenas na região ou no Estado, mas em todo o Brasil. É a maior concentração, jamais vista no País, de chaminés de fada, uma formação geológica que encanta não apenas pelo formato como pela fragilidade. Localizado dentro de uma propriedade rural de Campos Belos, a 607 quilômetros de Goiânia, este lugar foi “descoberto” pelo mundo após publicação de reportagem em um jornal de circulação nacional no dia 4 de outubro e, agora, mais do que antes, precisa de muito cuidado para não desaparecer no mapa.\nA empresária Fabiane Carla Gontijo Cardoso, de 45 anos, que idealizou o local como um dos principais atrativos turísticos do Nordeste goiano, e o vereador Rodrigo Ferreira da Silva (MDB), de 42, um dos filhos do dono da fazenda onde estão as chaminés, sabem bem do risco que representa abrir agora o espaço para visitação, antes de serem adotados os cuidados necessários, e estão atrás de apoio do poder público e de especialistas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Mas nem eles esperavam tanta repercussão. O volume de pedidos de visitação que chega no celular de Rodrigo é imenso.