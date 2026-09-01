Mandados são cumpridos em Goiás e mais quatro estados contra suspeitos de integrar esquema estruturado de fraude tributária no setor de grãos (Divulgação / MPGO)\nUm homem que estava foragido da Justiça e é investigado por participar de um esquema de sonegação de mais de R$ 90 milhões em impostos na venda de grãos foi preso pela equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na BR-153, em Goiânia. A prisão faz parte dos desdobramentos da Operação Safra Oculta, realizada na última semana para combater um grupo suspeito de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro no setor agropecuário. Até o momento, sete pessoas foram presas.\nA defesa do preso e dos demais investigados não foi localizada, já que os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.\nO suspeito foi preso no sábado (29). Com a nova prisão, o Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que continua com as investigações. Os trabalhos agora incluem a análise de documentos e outros materiais recolhidos durante as buscas, além de depoimentos de testemunhas e pessoas investigadas.