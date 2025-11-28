Segundo a Polícia Federal, metade da frota do Samu estava parada, mas continuava a receber recursos da União com base em serviços simulados, como troca de óleo e lavagem (Divulgação/CGU)\nEntre os anos de 2022 e 2024, ambulâncias da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam paradas sem prestar o atendimento à população de Goiânia, receberam recursos da União com base em serviços simulados de manutenção mecânica e lavagem, segundo a Polícia Federal (PF). As investigações foram realizadas pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).\nMetade da frota estava parada, mas continuava recebendo recursos da União com base em serviços simulados. Houve casos de troca de óleo e lavagem, em ambulâncias que continuavam paradas. Há um fato de eles terem lançado combustível, num dia só, para várias ambulâncias, porém a frota não estava em funcionamento. Então, são vários serviços ou superfaturados ou simulados", pontuou o delegado André Monteiro.