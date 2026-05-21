Modelo de pedágio "free flow", com cobrança eletrônica, que começa a arrecadar a partir do fim do mês em trechos das BRs 060 e 452 (Guilherme Alves/O Popular)\nO novo pedágio eletrônico na BR-060 e na BR-452, em Goiás, que começará a valer a partir da meia-noite do próximo dia 27, poderá custar menos de R$ 1. A Rota Verde Goiás, concessionária que passou a administrar as vias, explica que esses valores promocionais serão aplicados para veículos que utilizam com frequência os trechos de Goiânia a Itumbiara e de Rio Verde, conforme categorias (veja tabela de desconto completa no decorrer desta reportagem).\nSegundo a tabela divulgada pela empresa, os usuários terão o benefício do Desconto de Usuário Frequente (DUF). O mecanismo de desconto é feito automaticamente para carros de passeio com TAG ativa (adesivo eletrônico instalado no para-brisa do carro que permite a identificação automática por radiofrequência nos locais de cobrança).