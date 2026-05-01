O free flow ou pedágio sem cancela, deve começar a funcionar neste mês na BR-060 e pode dar desconto aos motoristas, de acordo com o Consórcio Rota Verde Goiás. O consórcio é responsável pelo trecho da BR-060 entre Goiânia e Rio Verde e da BR-452 entre Rio Verde e Itumbiara.\nSegundo a Rota Verde Goiás, o pedágio terá tarifa fixa em cada portal e há quatro formas de pagamento disponíveis na BR-060 e BR-452. A considerada mais prática e vantajosa para os motoristas, já que garante descontos, é a utilização das ‘TAGs'. O recurso é um adesivo eletrônico que pode ser instalado no para-brisa do veículo, e permite a identificação automática por radiofrequência nos portais de cobrança.\nAlgumas opções de TAGs disponíveis para compra são: Sem Parar, ConectCar, Veloe, Taggy e Move Mais, que oferecem planos variados para diferentes perfis de usuários.