Praça de pedágio eletrônico, em Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs motoristas que trafegam pelas BR-060 e BR-452, rodovias administradas pela concessionária Rota Verde Goiás (RVG), contam com uma nova opção para consultar as passagens pelo sistema de pedágio eletrônico (free flow). Os registros captados pela concessionária passam a ser integrados e exibidos no aplicativo CNH do Brasil. A medida começou a valer nesta segunda-feira (24) e visa centralizar as informações, além de facilitar o controle dos prazos para quitação das tarifas.\nPara acessar o serviço, o motorista deve atualizar o aplicativo CNH do Brasil para a versão 7.3.0 ou superior (disponível para Android e iOS). Pela aba “Veículos” do app, o proprietário do automóvel tem acesso aos seguintes detalhes:\nData e local exatos da passagem sob o pórtico;