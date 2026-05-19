Praça de pedágio em sistema free flow deverá cobrar 3,90 (Wildes Barbosa/O Popular)\nAs cobranças no primeiro pedágio eletrônico de Goiás começam no dia 27 de maio, após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O sistema, conhecido como "free flow", funciona nas rodovias BR-060 e BR-452, no trecho entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde. A operação é de responsabilidade da concessionária Rota Verde Goiás.\n*ATUALIZAÇÃO*: Inicialmente a concessionária havia informado que a cobrança começaria em 29 de maio. No entanto, na manhã desta terça-feira (19), a Rota Verde Goiás , por meio de nota, que a "alteração ocorre após esclarecimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que a cobrança está autorizada a partir de 10 dias após a publicação do ato autorizativo da Agência, expedido em 15 de maio de 2026" (veja nota na íntegra no final do texto). A informação foi atualizada às 9h58.