Praça de pedágio em sistema free flow deverá cobrar 3,90 (Wildes Barbosa/O Popular)\nO primeiro pedágio eletrônico de Goiás começa a operar à meia-noite desta quarta-feira (27) nas rodovias BR-060 e BR-452. A cobrança será feita em sete pontos distribuídos por Abadia de Goiás, Indiara, Acreúna, Rio Verde, Goiatuba e Bom Jesus de Goiás. A menor tarifa para veículos de passeio custa R$ 3,90, já a maior R$ 18,80.\nMotoristas de carros de passeio terão o Desconto de Usuário Frequente (DUF). O benefício é aplicado automaticamente para quem utiliza as etiquetas eletrônicas (tags) no para-brisa, que permitem a identificação por radiofrequência nos pontos de cobrança.\nA Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a operação no dia 15 de maio. Em Abadia de Goiás, trecho que liga o município a Goiânia, a tarifa para carros de passeio será de R$ 3,90. No mesmo ponto, o valor para caminhões e ônibus é de R$ 11,70, enquanto carros e caminhonetes com reboque pagam R$ 7,80. Motocicletas são isentas do pagamento.