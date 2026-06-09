Uma nova frente fria vinda do Sudeste do Brasil pode trazer chuvas para Goiás no decorrer desta semana, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). O monitoramento do órgão indica que a passagem do fenômeno será entre quinta-feira (11) e sábado (13), com maior incidência na sexta-feira (12). Com isso, são esperadas chuvas leves nas regiões central, sul e sudoeste do estado.\nSegundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, algumas das cidades que podem receber chuvas são: Goiânia, Rio Verde, Jataí, Acreúna, Catalão, Itumbiara, Cristalina e Anápolis.\nNo estado de Goiás, nós estamos com mais de 50 dias sem chuvas. Assim, chuvas mais significativas. É muito tempo seco. Então, qualquer chuvinha que vem dá uma melhorada. Mas lembrando: são dois dias, depois voltamos à programação normal. Melhora um pouquinho e voltamos para o período de estiagem", explicou Amorim.