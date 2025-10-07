Uma frente fria deve provocar chuvas em algumas regiões de Goiás entre esta quinta-feira (9) e a próxima segunda-feira (13), segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). A combinação de nebulosidade e calor favorece a formação de áreas de instabilidade no estado.\nA nebulosidade combinada com o calor contribui para o desenvolvimento dessas instabilidades. Devemos ter pancadas de chuva isoladas no sudoeste goiano. Já nos dias 11 e 12, a previsão indica chuvas irregulares no centro-sul do estado, e no dia 13, há expectativa de precipitações mais generalizadas”, explicou Amorim.\nO mapa meteorológico também indica a possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h, além de tempestades isoladas. Segundo André Amorim, Goiânia está entre as cidades com previsão de chuva durante esse período.