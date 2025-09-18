Goiás deve passar por uma elevação nas temperaturas neste fim de semana (Douglas Schinatto/O Popular)\nGoiás deve passar por uma elevação nas temperaturas nos próximos dias, pois a frente fria que trouxe chuva ao estado começa a perder força nesta quinta-feira (18), de acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Após a elevação, o clima deve esfriar um pouco com uma frente fria chegando ao estado no início da próxima semana.\nA partir de quinta-feira (18), a frente fria vai perder intensidade, mas essa retomada de temperatura não será de forma abrupta. Observando os mapas, vemos que a frente fria perde intensidade e volta a esquentar novamente nos próximos dias”, explicou o meteorologista ao POPULAR.\nNova onda de calor vai afetar Goiás? Entenda