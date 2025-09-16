Uma frente fria combinada com a umidade transportada por ventos vindos do Norte do País pode provocar pancadas de chuva isoladas em Goiás a partir desta quarta-feira (17). A informação é do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Em Goiânia, a previsão é de sol com possibilidade de chuva isolada. Na capital, a temperatura máxima pode chegar a 36°C. Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, a previsão de chuva para a capital deve ocorrer nos dias 23 e 24 de setembro. A chuva registrada em algumas localidades no interior do estado, neste domingo (14), foi resultado da umidade vinda do Mato Grosso, que favoreceu a formação de instabilidades no noroeste e norte do estado. André explicou que também houve registro de rajadas de vento em algumas regiões do estado. Entre os municípios que receberam chuva estão Porangatu (16,4 mm), Nova Crixás (18,8 mm), Mozarlândia (13,6 mm), Santa Terezinha de Goiás (14,4 mm), Rubiataba (17,6 mm) e outros com volumes menores.Mesmo com esses registros, a seca continua intensa em Goiás. São 134 dias sem chuva no norte do estado, 132 dias no leste e 116 dias nas regiões sudoeste e sul, de acordo com o boletim informativo de meteorologia.