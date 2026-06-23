Mesmo com a chegada do inverno, Goiás continua com tempo seco e temperaturas elevadas durante as tardes. Nesta terça-feira (23), porém, o avanço de uma nova frente fria pode provocar pancadas isoladas de chuva em parte do estado, especialmente nas regiões sul e sudoeste. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nSegundo o gerente do órgão, André Amorim, a mudança no tempo deve ficar concentrada nessas áreas, enquanto o restante do estado continuará sob influência do tempo firme.\nAs chuvas serão irregulares e podem permanecer até quinta-feira (25). No restante de Goiás, especialmente na metade norte, o tempo continua estável, com predomínio de sol e temperaturas elevadas", explicou.\nEntre a madrugada e a manhã desta terça-feira, a chuva já foi registrada em municípios como Cachoeira Alta, Serranópolis, Lagoa Santa, Aporé, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu, Portelândia e Caçu. Os acumulados variaram entre 0,8 mm e 13,8 mm.