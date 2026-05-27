Céu claro em Goiânia (Weimer Carvalho/O Popular)\nUma frente fria detectada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) se afastou de Goiás, indo em direção ao Oceano Atlântico. Com isso, o estado deve ter céu claro com poucas chances de chuva. A previsão do órgão vale para esta quarta (27) e quinta-feira (28) (veja as temperaturas previstas ao final do texto).\nAinda conforme o Cimehgo, a umidade do ar irá cair durante a tarde, principalmente nas regiões Central, Norte e Leste. Devido ao ar seco e predomínio de sol, o gerente do órgão, André Amorim, destacou a importância de as pessoas beberem bastante água.\nTeremos um dia de muito sol, calor à tarde com máximas passando dos 34°C/35°C no Norte e Oeste, e umidade em declínio rápido. Caprichem na hidratação, protejam-se do sol forte e atenção total para evitar queimadas", alertou.