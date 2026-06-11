Uma frente fria deve provocar pancadas de chuva isoladas em Goiás a partir desta quinta-feira (11). Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o sistema avança pelo estado e deve influenciar as condições climáticas até a próxima segunda-feira (15).\nDe acordo com o meteorologista, há expectativa de formação de áreas de instabilidade ao longo do fim de semana, favorecendo a ocorrência de chuvas em diferentes regiões do estado. No entanto, os volumes devem ser baixos e distribuídos de forma irregular.\nTeremos essas chuvas entre o fim de semana e a segunda-feira, mas de maneira bem isolada e com volumes bastante irregulares. É importante lembrar que isso não resolve o problema da estiagem. São precipitações que apenas minimizam os efeitos do tempo seco, trazendo um breve alívio, melhorando um pouco a umidade relativa do ar e amenizando as condições climáticas por alguns dias”, explica André Amorim.