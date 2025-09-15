Uma frente fria combinada com a umidade transportada por ventos vindos do Norte do País pode provocar pancadas de chuva isoladas em Goiás a partir desta quarta-feira (17), segundo o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).\nNo Centro-Oeste pode ter aumento da umidade em parte da região, com formação de núcleos de chuva isolados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás.\nNa capital, a previsão é de sol com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode chegar a 36°C. Segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, a previsão de chuva para a capital deve ocorrer nos dias 23 e 24 de setembro.\nA chuva registrada em algumas localidades no interior do estado, neste domingo (14), foi resultado da umidade vinda do Mato Grosso, que favoreceu a formação de instabilidades no noroeste e norte do estado. André explicou que também houve registro de rajadas de vento em algumas regiões do estado.