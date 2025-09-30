Cartaz que foi exposto no frigorífico: MP aponta dano moral coletivo (Fábio Lima / O Popular)\nUm frigorífico em Goiânia terá que retirar um cartaz com a frase "Petista aqui não é bem-vindo", determinou a Justiça. Como mostrou O POPULAR, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) protocolou uma ação civil pública e coletiva de proteção ao consumidor contra a empresa e seu proprietário, Leandro Batista da Nóbrega.\nA defesa do estabelecimento, Carlos Olivo, enviou uma nota e nela justifica que não há proibição de frequentadores no local.\nAqui, todos os clientes são muito bem tratados”, cita trecho (veja íntegra ao final desta reportagem).\nAo g1, nesta terça-feira (30), Leandro Batista disse que a placa e as postagens em redes sociais citando que “petista não é bem-vindo” foram retiradas antes mesmo de qualquer notificação judicial. “Não existe um cliente que foi barrado no frigorífico”, afirmou o empresário. De acordo com ele, não ser bem-vindo é diferente de “proibir” a entrada em um local.