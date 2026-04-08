O Frigorífico Goiás é alvo de uma nova Ação Civil Pública, desta vez com o pedido de indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos, devido a exposição de um cartaz com a frase "Petista aqui não e bem vindo" (sic). A ação, movida pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC/GO), alega que o estabelecimento promove um “tratamento hostil e excludente contra consumidores com base em suas convicções político-partidárias”.\nO influenciador Danilo Faria, que aparece em um vídeo citado em outro pedido de multa no valor de R$ 10 mil diários dentro da ação, se manifestou nas redes sociais dizendo estar indignado com o processo e alegou que ele e o dono do estabelecimento são vítimas de perseguição (veja o vídeo abaixo).\n-FRIGORÍFICO_INFLUENCER_GOIAS (1.3395977)\nO POPULAR entrou em contato com o empresário Leandro Batista da Nóbrega, dono do frigorífico, mas não teve retorno. O advogado Carlos Olivo, que representa o estabelecimento, informou à reportagem que, até o momento, "não possui conhecimento formal acerca da existência de ação judicial em seu desfavor". Acrescentou que caso haja comunicação oficial, "adotará todas as medidas cabíveis para a adequada análise do caso e apresentação da sua defesa" (veja a nota completa no final).