-FRIGORIFICO_JOGA_CARNE_APARECIDA (1.3354187)\nUm frigorífico de Goiânia realizou uma distribuição de carnes durante o evento “Natal Solidário”, em Aparecida de Goiânia. De acordo com Leandro Batista da Nobrega, dono do frigorífico, houve confusão durante a entrega das carnes, fazendo com que eles optassem por distribuir os alimentos de helicóptero.\nNo vídeo divulgado nas redes sociais do estabelecimento, é possível ver que os moradores estão aglomerados para tentar pegar os kits de churrasco e em seguida correm para capturar carnes que são jogadas de um helicóptero. Em entrevista ao POPULAR, Leandro contou que a decisão de jogar os alimentos pelo helicóptero foi orientada pelos policiais que estavam no local.\n"Machucaram minha esposa, rasgaram minha roupa, machucaram criança…Nós pousamos com a intenção de fazer a fila e o pessoal começou a invadir. Tinha os policiais lá pediram. ‘Nós vamos fazer a segurança aqui. Pode decolar e ir embora’”, conta.