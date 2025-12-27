-FRIGORIFICO_JOGA_CARNE_APARECIDA (1.3354187)\nOs proprietários de um frigorífico que usou um helicóptero para jogar carne para os moradores em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, já colocaram uma frase contra petistas na entrada do local. A frase "Petista aqui não é bem-vindo (sic)" estava na porta da casa de carne em setembro deste ano. O POPULAR esteve no estabelecimento na época do ocorrido.\nAinda em setembro, após a repercussão da frase, o dono do estabelecimento, Leandro Batista Nóbrega, disse que não havia proibição de entrada. O vídeo que havia sido postado nas redes sociais foi direcionado ao deputado Mauro Rubem (PT), que acionou o Ministério Público de Goiás (MPGO) e o Procon-GO contra a casa de carnes.\nVocê é uma vergonha para o estado de Goiás, seu deputado. Eu quero encontrar com você nos tribunais, seu marginal. Deixa quem trabalha em paz, rapaz. Quem sustenta esse estado aqui é nós que trabalha. [...] E petista aqui não é proibido de entrar no frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui, isso não significa que é proibido entrar aqui", declarou Nóbrega.