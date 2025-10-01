-POP_FRIGORIFICO_GOIANIA_1_10_2025 (1.3318919)\nApós decisão da Justiça, um frigorífico em Goiânia retirou um cartaz contra clientes petistas e alterou a frase para “Ladrão aqui não é bem-vindo. Quem apoia ladrão também não”. Um vídeo publicado na rede social do estabelecimento mostra o proprietário do local retirando um cartaz antigo de promoção e depois colocando o novo, com frase nova, junto a uma oferta de picanha (veja acima).\nEm nota enviada ao POPULAR, o advogado do frigorífico, Carlos Olivo, disse que 'o novo cartaz não tem qualquer veiculação política e, tampouco, discriminatória' (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nNo dia 23 de setembro, a unidade do frigorífico localizada na Avenida Jamel Cecílio, no Setor Sul, exibiu um cartaz com a frase “Petista aqui não é bem-vindo” ao final do anúncio de um produto em promoção vendido no local.