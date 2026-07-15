O frio ganhou força em Goiás e as temperaturas mínimas devem cair em diversas regiões do estado nesta quinta-feira (16). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os termômetros podem marcar até 9°C nas primeiras horas da manhã, principalmente nas regiões sul e sudoeste.\nA queda nas temperaturas será mais intensa na metade centro-sul do estado. Na manhã desta quarta-feira (15), Jataí registrou 8,8°C e Itumbiara, 9,8°C, sendo as únicas cidades com temperaturas abaixo dos 10°C. Na sequência aparecem Goiânia, com 11,4°C, e Cristalina, com 11,6°C.\nAo POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que o afastamento da frente fria para o oceano, aliado à dissipação da nebulosidade, favorece o retorno do tradicional "céu azul de brigadeiro", expressão usada para definir dias de céu limpo e sem nuvens, típicos do período seco em Goiás.