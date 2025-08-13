O frio têm marcado o mês de agosto neste ano de 2025, mas segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), essa frente fria deve perder força nesta quinta-feira (14). A madrugada desta terça-feira (12) foi marcada pelas menores temperaturas registradas neste ano em algumas cidades em Goiás. Chapadão do Céu, Mineiros e Jataí, cidades localizadas no sudoeste goiano, registraram temperaturas na casa dos 3°C.\nConforme o Cimehgo, apesar do mês de agosto ser marcado por altas temperaturas, em 2024 nesta mesma época, também houve registro de frio.\nAno passado tivemos frio também, dia 14 de agosto Goiânia registrou 7,3°C”, disse André em entrevista ao POPULAR.\nVeja na TV Anhanguera um registro de geada em Rio Verde: Fazenda registra geada, em Rio Verde