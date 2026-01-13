As forças de segurança pública de Goiás contam agora com mais quatro helicópteros na frota – e que devem somar mais duas até o fim do primeiro semestre –, totalizando 10 aeronaves. A entrega dos novos veículos ocorreu nesta segunda-feira (12), junto ao anúncio de duas novas bases aéreas policiais em Luziânia e Rio Verde. Para o município no Entorno do Distrito Federal, uma área de atenção para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-GO), a proposta é que as operações tenham início em 90 a 120 dias.\nAntes da aquisição das quatro aeronaves do tipo Airbus/Helibras AS350B3a (H125), da família Esquilo, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) mantinha dois helicópteros em sua frota, e o Serviço Aéreo do Estado de Goiás (Saeg), – responsável pela gestão e operação das aeronaves do governo – outros dois. Agora, a PM-GO conta com mais dois veículos, enquanto a Saeg deve ter mais um e a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) terá o primeiro à disposição desde 2012, quando ocorreu a da aeronave da corporação em Piranhas, na região Sudoeste de Goiás, que vitimou cinco delegados, dois peritos e o suspeito de uma chacina.