Uma nuvem de fumaça encobre vários bairros da Região Metropolitana de Goiânia nesta sexta-feira (22). Ao POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, informou que o fenômeno é consequência de três focos de incêndio próximos da cidade de Nerópolis.\nMoradores relatam que avistaram a situação em bairros de Goiânia, como Jardim América e Jardim Goiás, no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e também na cidade de Aragoiânia.\nDe acordo com o Corpo de bombeiros, foram registrados alguns pontos de incêndio em vegetação em Goiânia e região metropolitana, mas até o momento, apenas um dos focos, localizado às margens da GO-222, apresentou maior proporção, o que explica a presença de fumaça perceptível sobre parte da cidade.\nMatéria em atualização