Goiás teve ao menos dez incêndios de grandes proporções nesta sexta-feira (22), segundo dados do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado (Cempa-Cerrado). Um deles foi em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, e contribuiu para a nuvem de fumaça que encobriu Goiânia. No município, três frentes de trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) atuaram para cessar o fogo em ignição em diferentes áreas durante todo o dia. Militares apontaram que a baixa umidade, com grande quantidade de material orgânico seco disponível e vento forte, contribuíram para a expansão da área queimada.\nUm dos primeiros focos de incêndio em Nerópolis foi registrado pela corporação por volta das 10 horas e controlado após seis horas de atuação. Iniciado em uma área no distrito de Vila Rica, o fogo circundou uma vila às margens da GO-080 e, por pouco, não atingiu as casas. A cerca de dez quilômetros do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, a queimada foi extinta por militares da equipe da unidade de conservação. Conforme o sargento Everton Junqueira, o grupo atua em incêndios que possam ameaçar a área protegida. Entretanto, se observou que não havia risco. “O dano foi mais nas pastagens. Não tivemos casas ou áreas de preservação queimadas, nem notícias de pessoas feridas ou de animais mortos”, comenta.