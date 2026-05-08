Seduc lamentou a morte de Yvone e informou que ela era servidora administrativa Colégio Estadual Herta Layser O’Dwyer, em Anápolis (Reprodução / Instagram de Yvone Resende Pimenta)\nUma funcionária, de 63 anos, morreu após sofrer uma crise epiléptica e cair no Colégio Estadual Herta Layser O’Dwyer, em Anápolis, segundo a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO). Em nota, a escola lamentou a perda de Yvone Resende Pimenta e informou pelas redes sociais que suspendeu as aulas e atendimentos nesta sexta-feira (8).\nEm nota, a Seduc lamentou a morte de Yvone e informou que ela era servidora administrativa. De acordo com o órgão, a servidora passou mal enquanto trabalhava na quinta-feira (7) na sequência, a gestora da unidade escolar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros para socorrer a servidora. No entanto, a trabalhadora acabou morrendo no local (leia a nota na íntegra ao final do texto).