Suspeito enviou comprovante de depósito falso, que teria sido creditado à conta da lotérica (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma funcionária de uma lotérica no Setor Campinas, região Oeste de Goiânia, contou que perdeu R$ 200 mil, após ter sido enganada por um estelionatário que se passou por seu chefe. O caso aconteceu na última quarta-feira (31), durante uma conversa em um aplicativo de mensagens, quando o suspeito teria convencido a mulher a fazer diversos pagamentos em seu nome.\nÀ TV Anhanguera, as vítimas relataram que, em meio à grande movimentação devido às apostas na Mega Sena da Virada, o suspeito teria enviado mensagens diretamente ao celular de uma das funcionárias, se passando por um dos sócios da lotérica, a chamando pelo nome, solicitando a realização de jogos e o pagamento de boletos, encaminhando apenas códigos de barras.