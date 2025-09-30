-POP_Agressao_MotelPiri_300925 (1.3318508)\nA funcionária de um motel foi agredida por um cliente após cobrar a conta dele. As agressões aconteceram em um estabelecimento na zona rural de Pirenópolis, na região do Entorno do Distrito Federal (assista ao vídeo acima).\nO caso aconteceu na madrugada da última sexta-feira (26). O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.\n-WEBSTORIES: Funcionária de motel é arrastada pelos cabelos após cobrar conta de cliente em Pirenópol (1.3318562)\nTécnica de enfermagem morre após ser derrubada de moto por assaltantes durante roubo; vídeo\nMulher invade escola pulando muro e espanca mãe de colega da filha; vídeo\nMorador é espancado por adolescentes após reclamar de garotos jogando pedras em sua casa para pegar fruta; vídeo