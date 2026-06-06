Uma funcionária do setor financeiro de uma empresa no Setor Marista, em Goiânia, foi presa em flagrante na quarta-feira (3) suspeita de desviar R$ 137,4 mil da companhia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a mulher foi detida pouco antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Ela teria feito transferências indevidas e usado o cartão corporativo para despesas pessoais.\nO POPULAR não localizou a defesa da suspeita até a última atualização desta matéria, pois o nome dela não foi divulgado. O espaço permanece aberto.\nConforme informações da PCGO, as movimentações identificadas pela investigação somam R$ 137.430,39. A polícia informou ainda que a investigada aproveitava o cargo para transferir dinheiro para contas de familiares. Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, a empresa percebeu movimentações consideradas incomuns nas contas e procurou a polícia, que deu início às investigações.