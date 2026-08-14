-POP_Fraude_CaixaSuper_140826 (1.3444760)\nA funcionária de um supermercado é investigada sob suspeita de desviar mais de R$ 500 mil do caixa da empresa onde trabalhava, no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia (assista ao vídeo acima). A mulher, identificada como Alana Nepomuceno de Carvalho, de 22 anos, chegou a ser presa, mas foi liberada pela Justiça após passar por audiência de custódia.\nAo POPULAR, a defesa da suspeita disse que as informações divulgadas sobre o caso não correspondem aos fatos e afirmou que todas as acusações serão contestadas pelos meios legais (leia a nota na íntegra abaixo).\nDuas pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte do ex-prefeito de Pontalina\nHomem pulou do terceiro andar para escapar de tiroteio em condomínio que causou duas mortes, diz polícia\nOperação da PF em Goiás mira grupo suspeito de causar prejuízo de 30 milhões de euros em ataque cibernético na Alemanha