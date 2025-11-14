Funcionárias da empresa trocando de roupa (Divulgação/Polícia Civil)\nA operadora de máquinas Keorislene Bernadino, uma das funcionárias filmadas trocando de roupa em um frigorífico em Bela Vista de Goiás, revelou que tem medo de as imagens originais serem divulgadas na internet. Em entrevista à TV Anhanguera, a trabalhadora disse que, ao ser contratada pela empresa, estranhou a presença das câmeras e chegou a questionar a situação.\nUma líder disse que quem tinha acesso à câmera era só a menina do RH [Recursos Humanos]. A gente até comentava: para quê essa câmera? Porque a gente ficava praticamente nua. A gente não espera. Eu sou uma mãe de família. E se alguém soltar isso bem nítido para todo mundo ver?", desabafou.\nTambém à TV Anhanguera, uma outra funcionária, que não quis se identificar, afirmou que a situação é revoltante.