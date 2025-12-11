-FUNCIONARIA SOCO DF (1.3348853)\nUma funcionária de uma rede de restaurantes denunciou que levou um soco no rosto da coordenadora, de 26 anos, após notar um problema no caixa, em um shopping de Brasília. Uma câmera de segurança interna mostrou o momento em que Vilmara Pereira dos Santos, de 27 anos, foi agredida no balcão de atendimento. Sem reação, a funcionária se assusta com a ação, coloca a mão na boca, tira os óculos e sai (veja o vídeo acima).\nNas redes sociais, a rede de restaurantes Divino Fogão afirmou, em nota, que repudia o episódio de violência ocorrido na unidade do Park Shopping e que demitiu, por justa causa, a funcionária autora da agressão (veja a nota completa no final). Por não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da coordenadora.\nO caso aconteceu no último domingo (7), no Bairro Guará. Ao POPULAR, Vilmara contou que trabalha como operadora de caixa no restaurante e desde que começou seu turno, às 10h, uma das máquinas de cartão não estava funcionando corretamente. Por volta das 14h, o problema persistia, mas ela continuou recebendo dos clientes nos dois caixas com outro aparelho de pagamento, segundo ela.