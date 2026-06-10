Mulher suspeita de desviar dinheiro e usar cartão corporativo para gastos pessoais foi presa antes de fugir para o Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram da Polícia Civil de Goiás e Reprodução/Instagram Júlia Galvão)\nUma funcionária suspeita de desviar cerca de R$ 205 mil de uma empresa localizada no Setor Marista, em Goiânia, teria usado o dinheiro para compras pessoais, viagens e até a aquisição de um iPhone 15 Pro Max. Segundo o documento judicial, a investigada teria adquirido, sem autorização, um aparelho celular iPhone 15 Pro Max, de 256 GB, no valor de R$ 4,3 mil, parcelado em 12 vezes, utilizando o cartão corporativo da empresa.\nA investigada foi presa em flagrante na última quarta-feira (3), horas antes de embarcar para o Rio de Janeiro. A mulher já havia comprado a passagem aérea, feito o check-in e estava prestes a embarcar quando foi localizada pelos policiais. Segundo a defesa ao jornal O POPULAR, ela continua presa e o habeas corpus ainda não foi julgado.