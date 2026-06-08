Uma funcionária suspeita de desviar mais de R$ 130 mil de uma empresa localizada no Setor Marista, em Goiânia, foi presa em flagrante poucas horas antes de embarcar em um voo para o Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC GO), a investigada já havia comprado a passagem aérea, feito o check-in e estava prestes a viajar quando foi localizada pelos policiais.\nA mulher foi presa na última quarta-feira (3). O delegado Daniel Marcelino informou em entrevista à repórter Kariny Bianca nesta segunda-feira (8), que a investigada continua presa. O POPULAR entrou em contato com a defesa da suspeita para posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nSegundo informações da Polícia Civil de Goiás, a suspeita é investigada por furtos qualificados mediante abuso de confiança praticados contra a empresa onde trabalhava. As investigações apontam que ela atuava no setor financeiro da companhia e teria realizado transferências bancárias indevidas para contas de familiares, totalizando R$ 137.430,39.